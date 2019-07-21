Ryabkov, Caracas'ta Maduro'yla görüştü: Barbados'taki müzakerelerin sonuçları olumlu

Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Ryabkov, Devlet Başkanı Maduro ve Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldiğini belirterek, Venezüella'daki duruma ilişkin bilgi verdi.

Venezüella hükümeti ile muhalefetinin Barbados'ta yaptığı müzakerelerin sonuçlarının olumlu olduğunu anlatan Ryabkov, "Hükümetin bu müzakerelere sürecin tüm zorluğunu kabul ederek yaklaştığını ancak aynı zamanda bu fırsatı değerli bulduğunu düşünüyorum. Müzakerenin son turunun halen var olan ciddi ihtilafların büyük oranda anlaşılması ve daraltılmasıyla sonlanmasından çok mutluyum" dedi.

Ryabkov, hükümet ve muhalefet temsilcilerinin diyaloğu yakın gelecekte sürdürme konusunda mutabakat sağlamasının da memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro: Darbe yapmaya kalkışan terörist grubu yakaladık ve hapse attık © Sputnik / Vitaliy Belousov Ryabkov: Venezüella ordusunu güçlendirmeye yönelik işbirliğimize devam edeceğiz

Bu arada Ryabkov, Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki konuşmasında ABD'nin Venezüella'ya yönelik eylemlerini kınadı.

Washington'un Caracas yönetimine yönelik eylemlerinin uluslararası hukukta hiçbir dayanağı bulunmadığının ve Venezüella hükümetinin meşruiyeti üzerinde şüphe uyandırılamayacağının altını çizen Ryabkov, "ABD'nin hükümeti devirme girişimleri, uluslararası hukuk ihlallerinin açık bir örneği. Venezüella hükümetine ABD tarafından ekonomik terör uygulandı ve hammadde sektörünün işlerliği ciddi biçimde kısıtlandı" ifadelerini kullandı.

'MADURO'NUN TÜM ZORLUK AŞABİLECEĞİNDEN EMİNİZ'

Ryabkov, Rusya'nın meşru biçimde seçilmiş Maduro ve hükümetinin tüm zorlukları aşabileceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.