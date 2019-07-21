Venezüella hava sahasında Amerikan keşif uçağı tespit edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen gün Venezüella hava sahasında ABD’ye ait bir radyoelektronik keşif uçağının tespit edildiği belirtildi.

“Silahlı Kuvvetler, 19 Temmuz 2019’da saat 9:52’de (TSİ 16.52) Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karayip Denizi’nin kuzeybatısından (başkent Caracas’ın yakınlarındaki) Maiquetia yönünde ilerleyen bir uçağın tespit edildiğini bildirdi. Uçağın aidiyetinin saptanması amacıyla önleyici uçakları gönderme emri verildi” denen açıklamada, şöyle devam edildi:

“11.33’te (TSİ 18.33) ABD’ye ait EP-3E (radyoelektronik keşif) uçağının söz konusu olduğu görsel olarak saptandı. Uçakla iletişime geçme girişimleri başarısız oldu. Uçak rotasını değiştirdi, kendisine hava sahamızdan 11.43’te (TSİ 18.43) ayrılıncaya kadar eşlik edildi.”

Bakanlık ayrıca bunun Venezüella hava sahasının ilk ihlali olmadığını kaydederek, olayın dışarıda viddi bir tehdit olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.