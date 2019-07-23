Venezüella'da yeni elektrik kesintisi

Venezüella'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor. Ülke basınındaki haberlere göre, bu yıl 4 kez elektrik kesintisi olan Venezüella'da başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümüne enerji verilemiyor.
Yaklaşık iki saat önce başlayan kesintiye dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Son kesintiler 29-30 Mart’ta yaşanmış, bu kesintilerin de düzeltilmesinin ardından Maduro, 30 günlük plan açıklamıştı.
Plan çerçevesinde iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatlerinde 'düzenli kesintiye' gidilmişti.
Ayrıca hükümet, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu şirket CORPOELEC'i yeniden yapılandırmaya karar vermişti.
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