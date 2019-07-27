Maduro, Venezüella'nın kalkınmasına katkıları için Rusya ve Türkiye'ye teşekkür etti

Twitter hesabından açıklama yapan Maduro, "Türkiye, Rusya, Çin, Katar ve Hindistan'a verimli kalkınmamızın hızlanması için verdikleri destek ve tavsiyelerden dolayı teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
Agradezco a Turquía, Rusia, China, Qatar y la India el apoyo, acompañamiento y la asesoría que nos dan para impulsar nuestro desarrollo productivo. Más temprano que tarde liberaremos nuestras fuerzas productivas y convertiremos a Venezuela en una potencia agrícola mundial. pic.twitter.com/djoOGtDinD— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 27, 2019
'EKONOMİDE PETROLE BAĞIMLILIĞI AZALTACAĞIZ'
BM Endüstriyel Kalkınma Örgütü Latin Amerika ve Karayipler Bölümü Şefi Diego Masera ile görüşmesinde konuşan Maduro, "Venezüella'nın ekonomik modeli deforme oldu. Mevcut model petrole dayanıyordu ve ülkemizi petrol fiyatlarına bağımlılıktan kurtaracak bir yola çıkıyoruz" dedi.
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