Tecavüzle suçlanan Neymar'ın dosyası delil yetersizliğinden ötürü kapatıldı

Hakkında tecavüz iddiaları bulunan ve yargılaması devam eden Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar'ın dosyası delil yetersizliğinden ötürü kapatıldı.

Sao Paolo Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Brezilya polisinin delil yetersizliğinden ötürü aldığı bu kararın bugün mahkeme heyetine gönderilmesi beklenirken, mahkemenin ise davayı değerlendirmek için 15 gün süresi olduğu belirtildi.

AFP'ye konuşan savcılık sözcüsü, nihai kararın ise hakim tarafından verileceğini söyledi.

Neymar'ın sözcüsü ise, yaşanan bu son gelişmeyle ilgili yorum yapamayacağını belirtti.

Öte yandan, polisin de konuyla ilgili bugün bir basın açıklaması düzenlemesi bekleniyor.

Tecavüz suçlamasıyla yargılanan ünlü futbolcu, hakkındaki iddiaları reddetmişti.