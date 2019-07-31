Nikaragua, yolsuzlukla suçlanan eski El Salvador Devlet Başkanı Funes'e vatandaşlık verdi

Vatandaşlık belgesini imzalayan Göç İdaresi Genel Müdürü Juan Emilio Rivas Benitez, Funes'in, Nikaragua vatandaşlığını elde etmek için kanunda belirtilen şartları yerine getirdiğini ifade etti.
Funes'i, ülkede yargı karşısına çıkarma sözü veren El Salvador'un yeni Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin ofisinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Nikaragua'da anayasa, vatandaşların iadesine izin vermiyor.
ZİMMETİNE PARA GEÇİRMEKLE SUÇLANIYOR
Eylül 2018'de, Funes hakkında 'kamu fonlarından zimmetine 351 milyon dolar geçirdiği' iddiasıyla yolsuzluk soruşturması başlatılmış, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Funes ve ailesinden 3 kişinin El Salvador'a iadesi talep edilmişti.
85 BİN DOLAR VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLİYOR
Savcılık, 28 Mart'ta Funes'in iadesi için mahkemeye yeni bir talepte bulunmuş ve bu talebin, 'Funes'in vergi kaçırdığı' suçlaması kapsamında yapıldığı kaydedilmişti.
Savcılar, Funes'in eksik gelir beyanında bulunarak, 85 bin dolar vergi kaçırdığını iddia ediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)