Rusya, Peru’daki Venezüella konferansına katılmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Lima’daki konferansın organizatörlerinin amaç ve hedeflerini dikkatle inceledik, bunları Latin Amerikalı partnerlerimizle başka ülkelerin temsilcileri ile görüştük. Neticede ise Rusya tarafının çok sayıda ciddi kuşkusu var” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yönetimi ve diğer siyasi güçlerin temsil ettiği Venezüellalılar olmadan, ‘Venezüella’da demokrasi sorunlarını tartışmaya’ yönelik yaklaşımın doğru olduğuna ikna olmadıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri ayrıca farklı görüşlere sahip yaklaşık 100 heyetin katılacağı bir günlük toplantıda, Venezüella’nın karşılaştığı zorlu sorunların çözümüne yardımcı olacak gerçek tedbirler üzerinde anlaşılamayacağına dikkat çekti.

Açıklamada “Yukarıdakilerin ışığında, tüm koşulları dikkatli biçimde tarttıktan sonra bu etkinliğe katılmaktan kaçınmanın uygun olduğuna karar verdik. Karar Rusya’nın Lima Maslahatgüzarı tarafından Peru Dışişleri Bakanlığı’na iletildi” ifadelerine yer verildi.