ABD, Venezüella Ekonomi Bakanı'nı 'uyuşturucu kaçakçıları' listesine ekledi

Diğer yandan El Aissami için Lübnan Hizbullahı'yla bağlantısı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi, Aissami’nin 'uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir rol oynadığını' ileri sürdü.
ABD, Venezüella Ekonomi Bakanı Tareck Zaidan El Aissami'yi 'uyuşturucu kaçakçıları' listesine ekledi.
Diğer yandan El Aissami için Lübnan Hizbullahı'yla bağlantısı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi, Aissami’nin 'uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir rol oynadığını' ileri sürdü.
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