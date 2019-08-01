ABD, Venezüella Ekonomi Bakanı'nı 'uyuşturucu kaçakçıları' listesine ekledi

ABD, 'en çok aranan uyuşturucu kaçakçıları' listesine Venezüella Ekonomi Bakanı Tareck El Aissami'yi de dahil etti.

Diğer yandan El Aissami için Lübnan Hizbullahı'yla bağlantısı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi, Aissami’nin 'uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir rol oynadığını' ileri sürdü.