Şili’de 6.8 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili’de 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili’de 6.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

İlk bilgilere göre deprem sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasarın yaşanmadığı belirtildi.