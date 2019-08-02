ABD'ye kaçmak isteyen El Salvadorlu göçmen öldürüldü

Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde polis güçleri, ABD'ye giden bir yük trenine binmek isteyen El Salvadorlu bir göçmeni öldürdü.

Saltillo Göçmen Evi'nden yapılan açıklamada, ABD'ye giden bir yük trenine binmek için bekleyen 10 civarında göçmenin araca doğru hücum etmesi sırasında El Salvadorlu bir kişinin eyalet polisi tarafından vurulduğu belirtildi.

Savcılık ofisi tarafından yapılan açıklamada ise grubun içerisinde yer alan 4 kişinin polisi sözlü olarak taciz ettiği savunuldu. Diğerleri kaçarken bu gruptan birinin, emniyet güçlerine ateş açtığı ve polisin karşılık vermesiyle vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Göçmen grubunun içinde yer alan 2 yaşındaki bir çocuğun da annesinden zorla alındığı iddia edilirken, Coahuila Eyalet Valisi ölümün soruşturma aşamasında olduğunu ve küçük kızın çocuk bakım merkezinde korumaya alındığını açıkladı.

Federal hükümetin yayınladığı bildiride, olay yerinde federal polis ya da herhangi resmi yetkili bulunmadığı vurgulandı.

Meksika'da nakliye trenlerine atlamak yasa dışı kabul ediliyor ancak bu yöntem, ABD'ye ulaşmak isteyen göçmenlerce sıklıkla kullanılıyor.