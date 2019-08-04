Brezilyalı çete lideri hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı

Yetkililer, çete liderinin arkada bırakmayı planladığı kızının başarısız firar denemesindeki rolünün araştırılmaya devam edildiğini belirtti.
Rio Eyalet Hapishanesi İdaresi Sekreterliğince yayımlanan fotoğraflarda Silva, kadın kıyafetlerinin yanı sıra silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruklu haliyle görülüyor.
Silva'nın yakalandıktan sonra kıyafetlerini çıkardığı ve ismini söylediği başka bir videosu da yayımlandı.
Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu trafiğini yöneten en güçlü suç örgütlerinden "Kırmızı Komut"un lideri kadrosundaki isimlerden birisi olan Silva'nın, firar girişiminin başarısızlıkla neticelenmesinin ardından yüksek güvenlikli eyalet hapishanesine sevk edildiği belirtildi.
Preso, Clauvino da Silva, traficante de Angra dos Reis, foi pego tentando escapar de Bangu 3 com máscara, peruca e roupas femininas | Crédito: Divulgação pic.twitter.com/PyjKRpCydK— O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) August 3, 2019
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