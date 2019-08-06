Bolton: Venezüella'da Maduro iktidardayken yeni seçim yapılmasına karşıyız

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Venezüella konulu zirvede açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Maduro hükümeti ve muhalefet arasında Barbados'ta devam eden görüşmelerin 'ciddi olmadığını' savundu.

Bolton, görüşmelerin Maduro tarafından 'zaman kazanmak için kullanıldığını' iddia etti.

Diğer yandan Bolton, Venezüella'da Maduro iktidardayken seçim yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek, ABD tarafının 'seçimlerin manipüle edilmesinden endişe duyduğunu' söyledi.

VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezüella'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Geçen ay Venezüella hükümeti ile muhalefet temsilcileri, Barbados'ta Norveç'in arabuluculuğunda görüşme gerçekleştirmişti.

Venezüella hükümeti ve muhalefet temsilcileri mayıs ayının ikinci haftasında Norveç’te bir araya gelmiş, bu görüşmelerden de herhangi bir anlaşma çıkmamıştı.