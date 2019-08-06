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    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

    Bolton: Venezüella'da Maduro iktidardayken yeni seçim yapılmasına karşıyız

    © REUTERS / Jim Young
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (198)
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    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro iktidardayken yeni seçim yapılmasına karşı olduğunu söyleyerek, sonuçların 'manipüle edilmesinden' endişe duyduklarını söyledi.

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    © AFP 2019 / Yuri CORTEZ
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    Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Venezüella konulu zirvede açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Maduro hükümeti ve muhalefet arasında Barbados'ta devam eden görüşmelerin 'ciddi olmadığını' savundu.

    Bolton, görüşmelerin Maduro tarafından 'zaman kazanmak için kullanıldığını' iddia etti.

    Diğer yandan Bolton, Venezüella'da Maduro iktidardayken seçim yapılmasına karşı olduklarını dile getirerek, ABD tarafının 'seçimlerin manipüle edilmesinden endişe duyduğunu' söyledi.

    VENEZÜELLA'DA DARBE GİRİŞİMİ

    Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezüella'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

    Tareck El Aissami ve Nicolas Maduro
    © AFP 2019 / Juan Barreto
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    Geçen ay Venezüella hükümeti ile muhalefet temsilcileri, Barbados'ta Norveç'in arabuluculuğunda görüşme gerçekleştirmişti.

    Venezüella hükümeti ve muhalefet temsilcileri mayıs ayının ikinci haftasında Norveç’te bir araya gelmiş, bu görüşmelerden de herhangi bir anlaşma çıkmamıştı.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (198)
    Etiketler:
    görüşme, Barbados, Nicolas Maduro, John Bolton, Venezüella, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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