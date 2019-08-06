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14:08 06 Ağustos 2019
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    Bolsonaro tepki çeken yasayı böyle savundu: Suçlular sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecek

    © AP Photo / Eraldo Peres
    Güney Amerika
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    ‘Suçluları’ öldüren güvenlik güçlerine ve sivillere yargı muafiyeti getiren yasa tasarısı nedeniyle çok eleştirilen Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro daha fazla tartışma yaratacak bir savunma yaptı: Bu sayede suçlular sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecek, olması gereken bu.

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    Bir televizyon programına katılan Jair Bolsonaro, Kongre'nin Ceza Kanunu'ndaki bazı eylemleri suç olmaktan çıkaran düzenlemeyi onaylayacağını umduğunu belirtti.

    Brezilya polisi ‘yargısız infazlar’ nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulurken, Bolsonaro ise polisin suça karşı eşit olmayan bir savaş verdiğini belirterek silahlarını kullandıkları için yargılanmamaları gerektiğini savundu.

    Bolsonaro, "(Yasa onaylanırsa) Bu adamlar (suçlular) sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecekler. OIması gereken de bu. Polisler, silahlarını kullandıkları için mahkemeye çıkmak yerine madalya almalı" dedi.

    Bolsonaro, ‘canlarını veya mallarını korudukları’ takdirde ölümcül güç kullanan vatandaşların da benzer bir yasal korumayı hak ettiğini savundu.

    © REUTERS / RODOLFO BUHRER
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    Jair Bolsonaro, bu yasanın şiddeti azaltmak için ölümcül güç kullanan polis memurlarına yasal koruma sağlayacağını söylüyor.

    'POLİS ŞİDDETİNİ TIRMANDIRACAK'

    Ancak yasaya karşı çıkan kesimler, bu düzenlemeyle ülkenin kan gölüne döneceği konusunda uyarıyor.

    Avukat ve insan hakları savunucusu Ariel de Castro Alves, "Bunlar son derece iğrenç yorumlar" dedi.

    Bolsonaro'nun ‘zalim ve insanlıktan çıkmış’ söyleminin halihazırda özellikle yoksul, genç ve siyah erkeklere yönelik polis şiddetini tırmandırdığını söyleyen Alves, yeni yasanın her şeyi daha da kötü hale getireceğini belirtti.

    Jair Bolsonaro
    © AFP 2019 / Mandel Ngan
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    Alves, “2019’un ilk yarısında Sao Paulo’da 414 kişi askeri polis tarafından öldürüldü. Bu, 2003’ten bu yana kaydedilen en yüksek sayı. (Bolsonaro) Polis şiddetini teşvik ediyor ve gaddarlığı kışkırtıyor” dedi.

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    Igarape Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun yöneticisi Robert Muggah da benzer şekilde Rio de Janeiro'da da polis şiddetinin tırmandığını vurguladı.

    2019’un sadece ilk üç ayında polisin 434 kişiyi öldürdüğünü söyleyen Muggah, “Bu son 20 yılda kaydedilen en yüksek rakam” dedi.

    Jair Bolsonaro
    © AP Photo / Leo Correa
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    Bu yılın ilk altı ayında Rio polisinin 881 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor, bu, her beş saatte bir kişinin öldürüldüğü anlamına geliyor.

    Muggah, "Bu söylemin polisi daha fazla aşırı güç kullanmaya sevk etmesinden korkuyoruz ve polis şiddetini daha da tırmandırması. Bu, dünya genelinde silahlı şiddetin bu denli yaygın olduğu ve polisin en fazla insan öldürdüğü ülkelerden biri olan Brezilya gibi yerler için ciddi bir sorun" diye konuştu.

    AP haber ajansı tarafından yayımlanan resmi verilere göre geçen yıl Brezilya polisi yaklaşık 6200 kişiyi öldürdü. Bu sayı 2017 yılında ise 5225 idi.

    Etiketler:
    suçlu, hamam böceği, Yargı muafiyeti, Sivillere yargı muafiyeti, Polis, polis şiddeti, Jair Bolsonaro, Brezilya
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