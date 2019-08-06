Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza'dan ABD yaptırımlarına tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin ülkedeki Venezüella'ya ait mal varlıklarını dondurmasına ilişkin, "Nisan ayından beri Venezuela'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Venezüella'ya ait tüm mal varlıklarını dondurması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Arreaza, söz konusu kararnamenin Venezüella hükümetini ticari ve ekonomik yönden bastırmak için çıkarılan yedinci kararname olduğunu ve Trump yönetiminin Venezüella'nın yurt dışındaki mal varlıklarının tamamının dondurulmasına ilişkin yeni bir kararname hazırladığını belirtti.

ABD'nin Venezüella'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkenin uluslararası piyasalara erişemediğini, bu nedenle bazı ilaçların satın alınamadığını açıklayan Arreaza, buna karşı birçok ülkenin Venezüella'yı tedarik konusunda desteklediğini söyledi.

Arreaza, ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, "Nisan ayından beri Venezüella'ya karşı bir dizi yaptırımlar uyguluyorlar. Bu saldırılara karşı hazırız. Kendi alternatif yollarımızı oluşturduk çünkü hiçbir şart altında boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

© AFP 2019 / Juan Barreto ABD, Venezüella Ekonomi Bakanı'nı 'uyuşturucu kaçakçıları' listesine ekledi © REUTERS / Jim Young Bolton: Venezüella'da Maduro iktidardayken yeni seçim yapılmasına karşıyız

Arreaza, ABD yaptırımlarını kabul eden Juan Guaido'yu hedef alarak, "ABD'nin yaptırımlarını kabul edenler ülkesinde darbe isteyenlerdir. Guaido da bu yaptırımları onaylayan kuklalardan biridir. Venezüella'yı bu saldırılar karşısında direnmeye ve sert bir şekilde boyun eğdiremeyeceklerini göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Trump'ı 'ırkçı' olarak niteleyen Arreaza, "Şunu açıklığa kavuşturmak gerekir ki Venezüella halkının itibarını ve direnme gücünü zedelemek için kodaman, ırkçı bir devlet başkanından çok daha fazlası lazım" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı giriştiği savaşta Venezüella'yı kendi bölgesi haline getirmek istediğinin altını çizen Arreaza, "Hükümet ile muhalefet arasındaki diyaloğa saygı duyma nezaketinde bulunun. Bu yapılanların Venezuela petrolü ve zenginlikleri için olduğunu biliyoruz. Sayın Trump, kendi ülkenizin ve düzgün bir yönetim bekleyen yaklaşık 10 milyon fakir halkınızın meselelerine odaklanın" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla dün yayımlanan kararnameyle Venezüella'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.

"Venezüella Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, Venezüella'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz" ifadelerine yer verilmişti.