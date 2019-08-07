Venezüella, ABD'yi BMGK'ye şikayet etti

Venezüella'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, BMGK'ye ABD’nin ülkelerinin hava ve karasularını casus uçaklarıyla taciz etmesinin incelemesi konusunda bir mektup gönderdi.

Moncada, mektupta "BMGK’ya gönderdiğimiz yazıda ABD hükümetinin Venezuela’nın uçuş kıta sahanlığında casus uçaklarla herhangi bir uyarıda bulunmada nasıl askeri olaylara neden olduğu konusunda bildiri yaptı" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Moncada, ABD’nin Güney Komutanlığı'nın ülkelerinin hava sahasına 55 kez casus uçak gönderdiğini iddia etti.

Moncada, Washington’u Venezüella'nın karasularına askeri birlik göndererek ülkelerine karşı diş göstermekle de suçladı.