Maduro, ABD yaptırımlarının ardından muhalefetle görüşmeleri askıya aldı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik son yaptırımlarını kınayarak, hükümet temsilcilerine muhalefetle yapılması planlanan görüşmeler için Barbados'a gitmemeleri yönünde talimat verdi.

Venezüella Devlet Başkanı Maduro'nun, ABD'nin son yaptırımlarının ardından muhalefetle sürdürülmesi planlanan görüşmeleri askıya aldığı açıklandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Maduro, Venezüella'ya karşı Trump yönetimi tarafından yürütülen ağır ve vahşice saldırganlık nedeniyle Venezüella heyetini perşembe ve cuma günü muhalefet lideri Juan Guaido'nun temsilcileriyle yapılacak görüşmeler için göndermeme kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ülkede Venezüella'ya ait tüm varlıklarının dondurulması yönünde karar açıklamıştı.

"Venezüella Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, Venezüella'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da bunların ticareti yapılamaz" ifadelerine yer verilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Venezüella’nın ABD’deki varlıklarının dondurulmasının ekonomik terör olduğunu belirterek Washington’un bu adımının hiçbir yasal dayanağı olmadığını söylemişti.