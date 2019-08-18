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15:31 18 Ağustos 2019
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    Piyasaların çöktüğü Arjantin'de Ekonomi Bakanı Dujovne istifa etti

    © AP Photo / Natacha Pisarenko
    Güney Amerika
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    Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin, 27 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimlerine katılacak adayları belirlemek için geçen pazar yapılan ön seçimde ağır bir yenilgiye uğramasının ardından istifa etti.

    ABD Başkanı Donald Trump-Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Arjantin ile ABD serbest ticaret anlaşması yolunda
    Ön seçimler sonrası piyasaların çöktüğü Arjantin'de, Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne istifa etti.

    Ön seçim sonuçlarının ardından ülkedeki ekonomik krizle ilgili kaygılar artmış ve Arjantin Pesosu Pazar gününden bu yana ABD doları karşısında yüzde 20 değer kaybetmişti.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre Dujovne, Macri'ye gönderdiği istifa mektubunda elinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti. Hükümetin ekonomi takımının 'ciddi bir yeniliğe' ihtiyacı olduğunu belirten Dujovne, "İnanıyorum ki hükümet halkı dinleyip buna göre hareket edecektir" dedi.

    Dujovne'nin yerini Buenos Aires bölgesinin ekonomi bakanı Hernan Lacunza alacak.

    Geçen Pazar yapılan ön seçimde Macri oyların yüzde 32.1'ini, solcu rakibi Alberto Fernandez ise yüzde 47.7'sini almıştı.

    Sonuçların ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Standard & Poor's, Arjantin'in borç notunu düşürmüştü.

    © AFP 2019 / Julian Alvarez
    Arjantin'de ön seçim sonuçları ekonomiyi olumsuz etkiledi
    PİYASALARA DAHA FAZLA MÜDAHALE BEKLENTİSİ

    Macri'nin beklenenden daha yüksek bir farkla seçimde geri düşmesi, piyasalara daha fazla müdahaleden yana bir yönetim anlayışının hâkim olacağı beklentisini doğurdu.

    Fernandez, başkan seçilmesi halinde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile imzalanan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını gözden geçireceğini açıklamıştı.

    Bu sonuçlarla yeniden seçilme şansı azalan Macri ise ekime kadar atacağı adımlarla durumu tersine çevireceğini söylüyor.

    Macri seçim yenilgisinin ardından çalışanların maaşlarından kesilen gelir vergisini indirmeyi, kamu yardımlarını artırmayı ve benzin fiyatlarına üç ay süreyle zam yapmamayı vadetmişti.

    Alberto Fernandez'in başkan yardımcısı adayı, eski solcu ve popülist lider Cristina Fernandez de Kirchner. Kirchner'in adı ülkenin en büyük yolsuzluk soruşturmasında geçiyor.

    © İHA / EPA-EFE/ENRIQUE GARCIA MEDINA
    Arjantin'de ön seçimlerin galibi Fernandez 'mutluluk' sözü verdi
    Arjantin çok uzun zamandır ekonomik sorunlarla boğuşuyor.

    Ülke ekonomisi resesyonda, enflasyon ise yüzde 22 seviyesinde. Resmi verilere göre ülke nüfusunun üçte biri yoksul.

    2015 yılında ülke ekonomisini liberal ekonomik reformlarla kalkındırma sözü veren Macri vaatlerini gerçekleştirebilmiş değil.

    Arjantin'de bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için, seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 oranında fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor.

    Aksi halde 24 Kasım'da ikinci tura gidilecek.

    Etiketler:
    Nicolas Dujovne, istifa, Mauricio Macri, kriz, ön seçim, Arjantin
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