ABD Güney Komutanı: Donanmamız Venezüella görevine hazır

ABD Güney Saha Komutanı Amiral Craig Faller, donanmanın 'yapılması gerekenleri yapmaya hazır' olduğunu söyledi.

ABD Güney Saha Komutanı Amiral Faller, ABD'nin İngiltere, Portekiz ve Japonya'nın yanı sıra dokuz Latin Amerika ülkesini de kapsayan yıllık UNITAS deniz tatbikatını başlatmasına ilişkin Brezilya'nın başkenti Rio de Janerio'da açıklamalarda bulundu.

Faller, açıklamasında "Neyi planladığımız ve ne yaptığımızın ayrıntıları hakkında konuşmayacağım, ancak siyasi kararları uygulamaya hazırız" dedi.

Gazetecilere konuşan Faller, "ABD Donanması dünyadaki en güçlü donanmadır. Donanmayı konuşlandırmak için bir karar verilirse yapılması gerekenleri yapabileceğimize iknayım" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Faller, ABD'nin Venezüella hükümetine yönelik yaptırımların 'işe yaradığını' ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 'tecrit edildiğini' söyledi.

"ABD hükümetinin odağı; meşru, demokratik bir hükümete geçişi sağlamak için gayri meşru rejim üzerinde odaklanmış ve hedefli bir baskı oluşturmaya devam ediyor" diyen Faller, "Bu odağın bir kısmı, doğru insani yardımın ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına izin verilmesinin sağlanmasıdır" diye konuştu.