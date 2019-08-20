ABD Güney Komutanı: Donanmamız Venezüella görevine hazır

Faller, açıklamasında "Neyi planladığımız ve ne yaptığımızın ayrıntıları hakkında konuşmayacağım, ancak siyasi kararları uygulamaya hazırız" dedi.
Gazetecilere konuşan Faller, "ABD Donanması dünyadaki en güçlü donanmadır. Donanmayı konuşlandırmak için bir karar verilirse yapılması gerekenleri yapabileceğimize iknayım" ifadelerini kullandı.
"ABD hükümetinin odağı; meşru, demokratik bir hükümete geçişi sağlamak için gayri meşru rejim üzerinde odaklanmış ve hedefli bir baskı oluşturmaya devam ediyor" diyen Faller, "Bu odağın bir kısmı, doğru insani yardımın ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına izin verilmesinin sağlanmasıdır" diye konuştu.
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