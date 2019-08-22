BM Genel Sekreteri Guterres: Yangınlar sebebiyle derin endişe duyuyorum

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Amazon yağmur ormanlarının geniş kesimlerinde devam eden ve Brezilya’nın pek çok kentini dumanlar altında bırakan yangınlarla ilgili 'derinden endişeli' olduğunu söyledi.
© REUTERS / BRUNO KELLY
Guterres, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Amazon yağmur ormanlarındaki yangınlar nedeniyle derinden endişe duyuyorum. Küresel iklim krizinin ortasında, büyük bir oksijen ve biyolojik çeşitlilik kaynağına daha fazla zarar vermemeliyiz. Amazon korunmalı" ifadelerini kullandı.
I’m deeply concerned by the fires in the Amazon rainforest. In the midst of the global climate crisis, we cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity.— António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2019
The Amazon must be protected.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)