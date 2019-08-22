Kanada Dışişleri Bakanı Freeland Küba'yı ziyaret edecek: Gündem Venezüella

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla düzenlediği ortak basın toplantısında 28 Ağustos'ta Küba'ya Venezüella konulu resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı.

Freeland, açıklamasında "Venezüella'daki durumun çözümü için mümkün olan tüm yolları araştırmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bunu akılda tutarak, gelecek hafta Küba Dışişleri Bakanı ile ikili görüşmede bulunmak üzere Küba'ya seyahat edeceğim" dedi.

Diğer yandan Pompeo, yaptığı açıklamada, "(Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro sahnede olduğu sürece, özgür ve adil bir seçimin yapılamayacağını sürekli olarak söyledik. Ve Venezüella halkı adına bu amaca ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Freeland, daha önce haziran ayında Küba'yı ziyaret etmişti.

Freeland'in ofisinden yapılan açıklamada, Küba ziyaretinde Venezüella'ya 'insani yardım' ulaştırılması ve Küba'nın Venezüella'dan petrol alımı gibi birçok önemli konunun da masaya yatırılacağı kaydedildi.