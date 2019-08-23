Bolsonaro: Brezilya'nın Amazonlardaki yangınla mücadele için kaynağı yok

Brezilya basınında yer alan habere göre, Bolsonaro, ülkesinin Amazonlardaki yangınla mücadele edecek kaynağının olmadığını söyledi.

Başkanlık konutundan çıkarken gazetecilerin, "Amazonlar, Avrupa'dan daha büyük. Böyle bir alanda çıkarılan orman yangınlarıyla nasıl mücadele edeceksiniz?" sorusuna Bolsonaro, "Bunun için kaynağımız yok" şeklinde cevap verdi.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, geçen hafta Norveç ve Almanya'nın Brezilya'daki ormanlara sürdürülebilirlik projeleri çerçevesinde sağladığı fonları kesme kararına ilişkin ülkesinin paraya ihtiyacı olmadığını söylemişti.

Öte yandan, Amazonları etkisine alan yangına Paraguay ve Bolivya da müdahale etmeye başlamıştı. Amazonlarda etkili olan yangın, Bolivya'da da 500 bin hektar ormanın kül olmasına yol açmıştı.

© REUTERS / BRUNO KELLY Brezilya'da Bolsonaro etkisi: Amazon ormanları yangınlarla yok olma noktasında

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin orman yangını meydana geldiğini açıkladı.

INPE verilerine göre, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı. Ayrıca, bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yaklaşık 10 bin orman yangını meydana geldi.