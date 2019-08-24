Bolsonaro: Amazon ormanlarındaki yangınlar Brezilya'ya yaptırım uygulamak için sebep değil

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, G7 zirvesi öncesi bir dizi Avrupa ülkesinin tepkisine neden olan Amazon ormanlarındaki yangınlarından dolayı ülkesine yaptırım uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Bolsonaro, yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada orman yangınları var ve bu, muhtemel uluslararası yaptırımlar için bahane olarak kullanılamaz" ifadelerini kullandı.

Yangınların, yaklaşan G7 zirvesinde acil olarak ele alınması gerektiği yönünde açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atıf yapan Bolsonaro, zirvede 'bazı ülkelere' karşı kendi ülkesini savunacağını söyledi.

Fransa ve İrlanda, Bolsonaro'nun çevre politikları nedeniyle Brezilya başta olmak üzere bir dizi Güney Amerika ülkesiyle ticaret anlaşamsını durdurma tehdidinde bulunmuştu.