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05:31 25 Ağustos 2019
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    Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce kişi Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, şehrin merkezindeki Obelisco Dikilitaşında toplanarak Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya kadar yürüdü.

    Arjantin'de halk hükümete destek olmak için sokağa döküldü

    © AA / Muhammed Emin Canik
    Güney Amerika
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    Arjantin'de Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye destek olmak için halk ülke çapında gösteriler düzenledi.

    Macri'nin ön seçimlerde yüzde 32 oy alarak Alberto Fernandez'in gerisinde kalmasının ardından Arjantinli ünlü oyuncu Luis Brandoni'nin çağrısıyla ülkenin çeşitli yerlerinde binlerce kişi hükümete destek gösterisi düzenledi.

    ABD Başkanı Donald Trump-Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    Başkent Buenos Aires'te de Macri'yi destekleyen binlerce kişi şehrin merkezindeki Obelisco Dikilitaşında toplanarak Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya kadar yürüdü.

    'Ülkemizi savunalım' başlığıyla sokağa dökülen kalabalık, Devlet Başkanı Macri hükümetine destek gösterisinde bulundu. Yerel saat ile 16.30'da başlayan gösteri, 20.00'ye kadar devam etti.

    Göstericiler, eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın tekrar iktidara gelmesini reddederek, "Cristinasız Arjantin!" şeklinde sloganlar attı.

    © AFP 2019 / Mahmoud Zayyat
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    Devlet Başkanı Macri de Casa Rosada'nın balkonundan kendisini destekleyenleri selamladı. Gösteri nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı ve gösteri olaysız sona erdi.

    Gösterinin ardından Macri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu desteğiniz için sizlere teşekkür etme fırsatı verdiğiniz için sizlere minnettarım. Biz değişime karar verdik çünkü gelişebiliriz. Bunun için hep birlikte devam etmeliyiz, vazgeçemeyiz. 3 yıl tarihi değiştirmek için çok az ve biz bunu başarıyoruz" dedi.

    Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
    © REUTERS / Marcos Brindicci
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    Ünlü oyuncu Brandoni, geçen hafta sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, hükümet destekçilerini meydanlarda toplanmaya çağırmıştı.

    ARJANTİN'DEKİ ÖN SEÇİMLER

    Ülkede, devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen "ön seçimler", 27 Ekim'de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

    Luis Caputo
    © REUTERS / MARCOS BRINDICCI
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    Seçimlerde muhalif Alberto Fernandez'in liderliğindeki Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47'sini, Devlet Başkanı Macri'nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu ise oyların yüzde 32'sini almıştı.

    Seçimlerden bir gün sonra, Arjantin'de piyasalarda büyük gerileme yaşanmış, Arjantin pezosunun dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30 aşmış ve ülke risk puanı da 800'den 1800'e yükselmişti.

    IMF
    © REUTERS / Yuri Gripas
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    Bu arada Fernandez'in, başkan yardımcısı adayı eski Devlet Başkanı Cristina Kirchner, korumacı ve içe kapanık politikalarıyla tanınıyor. Ayrıca, Kirchner ülke tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmalarından "Rüşvet Defterleri" soruşturması kapsamında bine yakın yolsuzluk suçlamasıyla itham ediliyor.

    Seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra, ülke ekonominin gerilemesi, dünyanın olası Fernandez-Kirchner yönetimine güvensizliği olarak yorumlanmıştı.

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    Etiketler:
    Buenos Aires, Luis Brandoni, Alberto Fernandez, Mauricio Macri, Arjantin
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