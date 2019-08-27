Amazon yanarken kavga büyüyor: Brezilya'dan Macron'a 'Notre Dame'daki öngörülebilir yangını bile önleyemedin' çıkışı

Amazon orman yangınlarının söndürülmesi için 22 milyon dolarlık G7 yardımını reddeden Bolsonaro'nun sağkolu, yangınlarla ilgili Brezilya hükümetini eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı'na çattı: "Dünya mirası Notre Dame Katedrali'ndeki öngörülebilir bir yangını bile önleyemezken ülkemizle ilgili bize ders mi vermek istiyor?"

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun tarıma, hayvancılığa, madenciliğe, keresteciliğe açılmasına izin verdiği Amazon yağmur ormanlarını yok olma noktasına getiren dev yangınlarla mücadele için G7 zirvesinden çıkan 22 milyon dolarlık yardımı reddetmesiyle tartışma büyüyor.

Ocak ayında devlet başkanlığı koltuğuna oturan aşırı sağcı Bolsonaro, G7'ye "Sömürge değiliz karışamazsınız" derken, BM'nin Paris İklim Anlaşması'nın hamisi sıfatıyla Amazon için sesini yükselten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la söz düellosunu da tırmandırıyor.

İlkin Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles tarafından memnuniyetle karşılanan G7 yardımının reddedildiğini açıklamış olan Bolsonaro'nun kabine şefi Onyx Lorenzoni, G7'yi oluşturan en gelişmiş ekonomilere sahip 7 ülkeye kendi içişlerine odaklanmalarını tavsiye etti.

Brezilya'da yürütmenin iki numarası konumundaki Lorenzoni, "Teşekkürler, ama o kaynaklar Avrupa'yı yeniden ormanlandırmaya harcansa daha iyi olur" dedi.

Ardından nisan ayında Fransız başkenti Paris'te tarihi Notre Dame Katedrali'ne büyük hasar veren yangını hatırlatan Lorenzoni şöyle konuştu:

[Amplía] "Agradecemos (la oferta), pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa", dijo el jefe de gabinete del presidente Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, quien aconsejó al presidente francés Emmanuel Macron ocuparse de "su casa y sus colonias" #AFP pic.twitter.com/TcUXnjWnUS — Agence France-Presse (@AFPespanol) August 27, 2019

"Macron dünya mirası kapsamındaki bir kilisede öngörülebilir bir yangını bile önleyemezken ülkemizle ilgili bize ders mi vermek istiyor?"

Amazon yağmur ormanlarını yok olma noktasına getiren yangınları 'uluslararası kriz' diye niteleyen Fransa Cumhurbaşkanı, Brezilya hükümetini yaptırımla tehdit etmişti.

Yangınları G7 zirvesinin gündemine taşıyıp uluslararası toplumu alarma geçirmeye çalışan Macron, Bolsonaro'yu iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yalan söylemekle suçlamıştı.

Fransız lideri sömürgeci bir zihniyete sahip olmakla itham eden Brezilya Devlet Başkanı, Facebook'ta bir takipçisinin Macron'un eşi Brigitte Macron'un dış görünüşüyle dalga geçen paylaşımına "Adamı küçük düşürmeyin, ha ha ha" cevabını vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı da "Brezilyalı kadınlar herhalde cumhurbaşkanlarından utanç duyuyordur" diye çıkışarak şu temennide bulunmuştu:

"Brezilya halkının en kısa zamanda işinin ehli bir devlet başkanına kavuşacağını umuyorum."