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16:11 27 Ağustos 2019
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    Paris Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

    Amazon yanarken kavga büyüyor: Brezilya'dan Macron'a 'Notre Dame'daki öngörülebilir yangını bile önleyemedin' çıkışı

    © REUTERS /
    Güney Amerika
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    Amazon orman yangınlarının söndürülmesi için 22 milyon dolarlık G7 yardımını reddeden Bolsonaro'nun sağkolu, yangınlarla ilgili Brezilya hükümetini eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı'na çattı: "Dünya mirası Notre Dame Katedrali'ndeki öngörülebilir bir yangını bile önleyemezken ülkemizle ilgili bize ders mi vermek istiyor?"

    © AP Photo / Eraldo Peres
    Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar için yapılan yardımı reddetti: Arkasında farklı niyetler var
    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun tarıma, hayvancılığa, madenciliğe, keresteciliğe açılmasına izin verdiği Amazon yağmur ormanlarını yok olma noktasına getiren dev yangınlarla mücadele için G7 zirvesinden çıkan 22 milyon dolarlık yardımı reddetmesiyle tartışma büyüyor. 

    Ocak ayında devlet başkanlığı koltuğuna oturan aşırı sağcı Bolsonaro, G7'ye "Sömürge değiliz karışamazsınız" derken, BM'nin Paris İklim Anlaşması'nın hamisi sıfatıyla Amazon için sesini yükselten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la söz düellosunu da tırmandırıyor. 

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2019 / JACQUES WITT
    Bolsonaro'nun eşiyle alay ettiği Macron: Brezilyalı kadınlar cumhurbaşkanlarından utanç duyuyor olsa gerek
    İlkin Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles tarafından memnuniyetle karşılanan G7 yardımının reddedildiğini açıklamış olan Bolsonaro'nun kabine şefi Onyx Lorenzoni, G7'yi oluşturan en gelişmiş ekonomilere sahip 7 ülkeye kendi içişlerine odaklanmalarını tavsiye etti. 

    Brezilya'da yürütmenin iki numarası konumundaki Lorenzoni, "Teşekkürler, ama o kaynaklar Avrupa'yı yeniden ormanlandırmaya harcansa daha iyi olur" dedi.

    Ardından nisan ayında Fransız başkenti Paris'te tarihi Notre Dame Katedrali'ne büyük hasar veren yangını hatırlatan Lorenzoni şöyle konuştu:

    Jair Bolsonaro
    © AP Photo / Leo Correa
    Bolsonaro: Amazon ormanlarındaki yangınlar Brezilya'ya yaptırım uygulamak için sebep değil
    "Macron dünya mirası kapsamındaki bir kilisede öngörülebilir bir yangını bile önleyemezken ülkemizle ilgili bize ders mi vermek istiyor?"

    Amazon yağmur ormanlarını yok olma noktasına getiren yangınları 'uluslararası kriz' diye niteleyen Fransa Cumhurbaşkanı, Brezilya hükümetini yaptırımla tehdit etmişti.

    Yangınları G7 zirvesinin gündemine taşıyıp uluslararası toplumu alarma geçirmeye çalışan Macron, Bolsonaro'yu iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yalan söylemekle suçlamıştı.

    3 milyon bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Amazon ormanlarını korumaya çalışan yerliler
    © REUTERS / Ueslei Marcelino
    Brezilya'nın aşırı sağcı liderinden ilk kez Amazon orman yangınlarına orduyla müdahale işareti
    Fransız lideri sömürgeci bir zihniyete sahip olmakla itham eden Brezilya Devlet Başkanı, Facebook'ta bir takipçisinin Macron'un eşi Brigitte Macron'un dış görünüşüyle dalga geçen paylaşımına "Adamı küçük düşürmeyin, ha ha ha" cevabını vermişti. 

    Fransa Cumhurbaşkanı da "Brezilyalı kadınlar herhalde cumhurbaşkanlarından utanç duyuyordur" diye çıkışarak şu temennide bulunmuştu:

    "Brezilya halkının en kısa zamanda işinin ehli bir devlet başkanına kavuşacağını umuyorum." 

    Etiketler:
    Notre Dame Katedrali, Onyx Lorenzoni, Amazon, Emmanuel Macron, Jair Bolsonaro, G7, Fransa, Brezilya
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