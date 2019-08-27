Amazon yanarken kavga büyüyor: Brezilya'dan Macron'a 'Notre Dame'daki öngörülebilir yangını bile önleyemedin' çıkışı

Ocak ayında devlet başkanlığı koltuğuna oturan aşırı sağcı Bolsonaro, G7'ye "Sömürge değiliz karışamazsınız" derken, BM'nin Paris İklim Anlaşması'nın hamisi sıfatıyla Amazon için sesini yükselten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la söz düellosunu da tırmandırıyor.
Brezilya'da yürütmenin iki numarası konumundaki Lorenzoni, "Teşekkürler, ama o kaynaklar Avrupa'yı yeniden ormanlandırmaya harcansa daha iyi olur" dedi.
Ardından nisan ayında Fransız başkenti Paris'te tarihi Notre Dame Katedrali'ne büyük hasar veren yangını hatırlatan Lorenzoni şöyle konuştu:
[Amplía] "Agradecemos (la oferta), pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa", dijo el jefe de gabinete del presidente Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, quien aconsejó al presidente francés Emmanuel Macron ocuparse de "su casa y sus colonias" #AFP pic.twitter.com/TcUXnjWnUS— Agence France-Presse (@AFPespanol) August 27, 2019
Amazon yağmur ormanlarını yok olma noktasına getiren yangınları 'uluslararası kriz' diye niteleyen Fransa Cumhurbaşkanı, Brezilya hükümetini yaptırımla tehdit etmişti.
Yangınları G7 zirvesinin gündemine taşıyıp uluslararası toplumu alarma geçirmeye çalışan Macron, Bolsonaro'yu iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yalan söylemekle suçlamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı da "Brezilyalı kadınlar herhalde cumhurbaşkanlarından utanç duyuyordur" diye çıkışarak şu temennide bulunmuştu:
"Brezilya halkının en kısa zamanda işinin ehli bir devlet başkanına kavuşacağını umuyorum."
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