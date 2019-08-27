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17:42 27 Ağustos 2019
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    Paulo Coelho

    Bolsonaro'nun alayı nedeniyle Fransa'dan özür dileyenlere ünlü yazar Coelho da katıldı: Karanlık bir dönemdeyiz

    © AFP 2019 /
    Güney Amerika
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    Brezilyalılar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşiyle dalga geçen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro adına özür dilemeye devam ediyor. Bu kervana katılan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, “Brezilya'da, aynı gecenin geçtiği gibi geçecek karanlık bir dönemdeyiz ve ben size özürlerimi sunuyorum” dedi.

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    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sosyal medya hesabı üzerinden Fransa Cumhurbaşkanının eşi Brigitte Macron’la alay etmesi üzerine iki ülke arasında gerginlik yaşanırken Brezilyalılar, devlet başkanları adına özür dilemeye devam ediyor.

    ‘Simyacı’ başta olmak üzere dünyaca ünlü kitapların Brezilyalı yazarı Paulo Coelho da Fransız halkından özür dileyen isimler arasında yer aldı. Coelho, "Özür dilerim, binlerce kez özür dilerim" dedi. 

    Coelho, sosyal medyadan Fransızca olarak paylaştığı videoda “Bu, Bolsonaro’nun Fransa, Fransa Cumhurbaşkanı ve onun eşi ile ilgili histerisi sonucu çıkan kriz nedeniyle Fransız dostlarımdan özür dilemek için çektiğim bir video. Brezilya'da, aynı gecenin geçtiği gibi geçecek karanlık bir dönemdeyiz ve ben size özürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

    Bolsonaro’nun yönetimini de eleştiren ünlü yazar, “Amazonlar yanmaya devam ederken sorumluluk almaktan kaçınmak için hiçbir argümanları yok, inkâr edemezler ve kimseye hakaret edemezler”dedi. 

    ‘AFFET BRIGITTE’ ETİKETİYLE ÖZÜR DİLEDİLER 

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2019 / JACQUES WITT
    Bolsonaro'nun eşiyle alay ettiği Macron: Brezilyalı kadınlar cumhurbaşkanlarından utanç duyuyor olsa gerek
    Amazon yangınlarını geçen hafta sonu düzenlenen G7 zirvesinin gündemine alıp Brezilya'yı yaptırımla tehdit eden Macron'u 'sömürgeci zihniyetle' suçlayan Bolsonaro'nun bir taraftarı, Fransa first ladysi Brigitte Macron'un yaşıyla alay edip Brezilya first ladysi Michelle Bolsonaro ile kıyaslayan bir fotoğraf paylaştı.

    Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşinden dolayı Brezilyalı mevkidaşını kıskandığını ima eden ve 'cinsiyetçi' bulunan bu paylaşıma Bolsonaro'dan "Adamı aşağılamayın, ha, ha" yanıtı geldi.

    Bunu 'aşırı derecede saygısızlık' olarak niteleyen Macron, "Üzücü, öncelikle de kendisi ve Brezilyalılar açısından üzücü. Brezilyalı kadınlar herhalde cumhurbaşkanlarından utanç duyuyordur" yanıtını verdi.

    Çok sayıda Brezilyalı, krizin patlak vermesinin ardından sosyal medya hesapları üzerinden Bolsonaro’ya tepki gösterdi ve ‘Affet Brigitte’ etiketiyle Brigitte Macron’dan özür diledi. 

    Etiketler:
    Paulo Coelho, Özür, Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Brezilya, Fransa
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