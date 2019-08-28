Brezilya hükümetinden Amazon ormanları için yapılacak yardımlara yeşil ışık

Brezilya hükümeti, Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için sivil toplum örgütleri ve ülkelerden gelecek yardımları, bunların nasıl kullanılacağına kendisi karar verdiği müddetçe memnuniyetle karşılanacağını açıkladı.

Paris'in Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için 20 milyon dolar yardım sağlama kararı alınmıştı.

Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, bu yardımların nasıl kullanılacağına yönelik tasarrufun kendilerine bırakıldığı müddetçe adımın memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Rego Barros, Brezilya'nın Fransa ile diyaloğa karşı olmadığını söyleyerek, "Brezilya'nın egemenliği pazarlık konusu değildir" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün Amazon ormanlarındaki yangının söndürülmesi için G7 ülkelerinin yaptığı 22 milyon dolarlık yardımı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, kendisine yönelttiği 'hakaretleri' geri çekmesi halinde kabul edeceğini söylemişti.

Macron’ın kendisine 'yalancı' dediğini söyleyen Bolsonaro, "İlk başta, Macron bana karşı yaptığı hakaretleri geri almak zorunda" ifadelerini kullanmıştı.