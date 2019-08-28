En büyük toplu çocuk kurban etme töreni Peru'da düzenlemiş olabilir

Arkeologlar, Peru’da 227 çocuğun gömüldüğü bir toplu mezar keşfetti. Bunun, bugüne kadarki en büyük toplu çocuk kurban törenine ait olduğunu düşünülüyor.

Arkeologlar Peru’nun başkenti Lima’nın kuzeyindeki Huanchaco sahil kasabasında, yaşları 5 ile 14 arasında değişen 227 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bir toplu mezar keşfetti.

AFP haber ajansına bilgi veren arkeologlar, bedenlerden bazılarında deri dokusuna ve saça rastladıklarını söyledi. Kazıların devam ettiğini açıklayan uzmanlar, daha fazla insan kalıntısına rastlayabileceklerini belirtti.

Çocukların 500 yıldan uzun bir süre önce kurban edildiği düşünülüyor ancak hangi yıl gerçekleştiğini saptamak için araştırmalar sürüyor.

Uzmanlar, bunun, şimdiye kadar keşfedilen ve çocuk kurbanların bulunduğu en büyük toplu mezar olduğunu belirtiyor.

© AFP 2019 / LUIS PUELL Peru'da bulunun toplu mezarı inceleyen arkeologlar, kurban edilen çocuklara ait kalıntıların bir kısmında deri dokusuna ve saça rastladıklarını söyledi.

KANITLAR CHİMU MEDENİYETİNE İŞARET EDİYOR

Çocukların yağmur sezonunda öldürüldüğünü ve denize bakacak şekilde gömüldüğünü kaydeden arkeologlar, bu nedenle kurban töreninin Chimu toplumunun tanrıları adına gerçekleştirilmiş olabileceğini düşünüyor.

Peru’nun kuzey kıyılarında yerleşik olan Chimu medeniyeti, bölgenin en güçlü topluluklarından biriydi. İnkalar tarafından fethedildikten sonra 1740 civarı tarihten silindi.

Chimular’ın Shi adını verdikleri bir Ay tanrısına taptığı biliniyor. İnkalar’ın aksine bu medeniyet Ay’ın Güneş’ten daha güçlü olduğunu düşünüyordu.

Bundan bir yıl kadar önce de Trujillo’da yapılan kazılarda, kurban edildiği belirtilen 200 çocuğun kemikleri bulunmuştu.