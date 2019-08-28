En büyük toplu çocuk kurban etme töreni Peru'da düzenlemiş olabilir

AFP haber ajansına bilgi veren arkeologlar, bedenlerden bazılarında deri dokusuna ve saça rastladıklarını söyledi. Kazıların devam ettiğini açıklayan uzmanlar, daha fazla insan kalıntısına rastlayabileceklerini belirtti.
Çocukların 500 yıldan uzun bir süre önce kurban edildiği düşünülüyor ancak hangi yıl gerçekleştiğini saptamak için araştırmalar sürüyor.
Uzmanlar, bunun, şimdiye kadar keşfedilen ve çocuk kurbanların bulunduğu en büyük toplu mezar olduğunu belirtiyor.
KANITLAR CHİMU MEDENİYETİNE İŞARET EDİYOR
Peru’nun kuzey kıyılarında yerleşik olan Chimu medeniyeti, bölgenin en güçlü topluluklarından biriydi. İnkalar tarafından fethedildikten sonra 1740 civarı tarihten silindi.
Chimular’ın Shi adını verdikleri bir Ay tanrısına taptığı biliniyor. İnkalar’ın aksine bu medeniyet Ay’ın Güneş’ten daha güçlü olduğunu düşünüyordu.
Bundan bir yıl kadar önce de Trujillo’da yapılan kazılarda, kurban edildiği belirtilen 200 çocuğun kemikleri bulunmuştu.
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