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18:00 28 Ağustos 2019
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    Amazon yangınlarının vurduğu eyalet valilerinden Bolsonaro'ya çağrı: Yardım tekliflerini kabul et

    © AFP 2019 / VICTOR MORIYAMA
    Güney Amerika
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    Amazonlar’da devam eden yangınla mücadele konusunda sınıfta kalan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yabancı yardımları kabul etmesi konusunda eyalet valileri tarafından baskı görüyor. Valiler, Bolsonaro’ya ‘parayı reddetmenin zamanı değil’ uyarısında bulundu.

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2019 / JACQUES WITT
    Bolsonaro'dan Amazon yardımını kabul için 'Macron özür dilesin' şartı
    Amazonlar'da yaklaşık üç haftadır süren yangınlardan en çok etkilenen dokuz eyaletin valisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu yapılan yardım tekliflerini kabul etmesi için zorluyor.

    Bolsonaro ile eyalet yöneticileri arasından dün yapılan toplantıda, özellikle G7 tarafından yapılan20 milyon euroluk yardım teklifi gündeme geldi.

    ‘PARAYI REDDETMENİN ZAMANI DEĞİL’

    BBC’nin aktardığı habere göre Maranhao eyaletinin Valisi Flavio Dino, kendisinin ve mevkidaşlarının bu toplantıda Bolsonaro’ya “yardımları geri çevirme zamanı değil” uyarısında bulunduğunu söyledi.

    © REUTERS / BRUNO KELLY
    NASA verileri Amazonlar'da yangın yoğunluğunun rekor düzeye ulaştığını gösteriyor
    Bu toplantıdan sonra yönetimin de tutumunu biraz değiştirerek yardımları kabul edebileceğine dair sinyal verdiği belirtildi.

    Başkanlık Sözcüsü Rego Barros, diğer ülkelerin ve organizasyonların yardımına açık olduklarını belirtti. Ancak Barros, bu paranın yönetiminin tamamen Brezilya halkında olması gerektiğini vurguladı.

    Ancak yardımların kabul edilip edilmeyeceğine dair henüz kesin bir resmi açıklama yapılmadı.

    MACRON İLE ATIŞMASI YARDIMI GÖLGELEDİ

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amazonlar'daki yangınlar hakkında G7 ülkelerini acil toplanmaya çağırmış, Bolsonaro da Macron'u sömürgeci bir zihniyete sahip olmakla suçlamıştı.

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
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    Daha sonra G7’den Brezilya’ya 20 milyon euroluk yardım teklifi gelmişti. Ancak Bolsonaro, Macron'un bu tür yardım fikirlerinin arkasında farklı niyetlerinin olduğunu iddia etmiş ve teklifi reddetmişti.

    Ancak tutumunu yumuşatan Bolsonaro, Macron'un kendisine yönelik ‘yalancı’ olduğu şeklindeki hakaretini geri alması durumunda yardımı kabul edeceğini açıklamıştı.

    TRUMP, COOK VE LEONARDO DA SIRADA

    G7’nin yanı sıra ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio da 5 milyon dolar bağışta bulunmuş, Apple’ın CEO’su Tim Cook da yardıma hazır olduklarını duyurmuştu.

    Ayrıca Jair Bolsonaro ile kurduğu ‘yakın ilişkiyle’ bilinen ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan bir mesaj paylaşarak ‘ABD’nin Brezilya’ya tam destek verdiğini’ söylemişti.

    Etiketler:
    G7, Emmanuel Macron, yardım, Jair Bolsonaro, Yangın, Amazon ormanları, Brezilya
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