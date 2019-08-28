Amazon yangınlarının vurduğu eyalet valilerinden Bolsonaro'ya çağrı: Yardım tekliflerini kabul et

Bolsonaro ile eyalet yöneticileri arasından dün yapılan toplantıda, özellikle G7 tarafından yapılan20 milyon euroluk yardım teklifi gündeme geldi.
‘PARAYI REDDETMENİN ZAMANI DEĞİL’
BBC’nin aktardığı habere göre Maranhao eyaletinin Valisi Flavio Dino, kendisinin ve mevkidaşlarının bu toplantıda Bolsonaro’ya “yardımları geri çevirme zamanı değil” uyarısında bulunduğunu söyledi.
Başkanlık Sözcüsü Rego Barros, diğer ülkelerin ve organizasyonların yardımına açık olduklarını belirtti. Ancak Barros, bu paranın yönetiminin tamamen Brezilya halkında olması gerektiğini vurguladı.
Ancak yardımların kabul edilip edilmeyeceğine dair henüz kesin bir resmi açıklama yapılmadı.
MACRON İLE ATIŞMASI YARDIMI GÖLGELEDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amazonlar'daki yangınlar hakkında G7 ülkelerini acil toplanmaya çağırmış, Bolsonaro da Macron'u sömürgeci bir zihniyete sahip olmakla suçlamıştı.
Ancak tutumunu yumuşatan Bolsonaro, Macron'un kendisine yönelik ‘yalancı’ olduğu şeklindeki hakaretini geri alması durumunda yardımı kabul edeceğini açıklamıştı.
TRUMP, COOK VE LEONARDO DA SIRADA
G7’nin yanı sıra ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio da 5 milyon dolar bağışta bulunmuş, Apple’ın CEO’su Tim Cook da yardıma hazır olduklarını duyurmuştu.
Ayrıca Jair Bolsonaro ile kurduğu ‘yakın ilişkiyle’ bilinen ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan bir mesaj paylaşarak ‘ABD’nin Brezilya’ya tam destek verdiğini’ söylemişti.
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