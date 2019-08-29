Brezilya Dışişleri Bakanı: Uluslararası toplum, çevre politikalarımızı çarpıtıyor

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, uluslararası toplumunun, hükümetinin çevre politikalarını çarpıttığını, hükümetin aynı anda hem çevreyi koruyabileceğini hem de sürdürülebilir tarım yaratabileceğini belirtti.

Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo, Amazon ormanlarındaki yangınlara ilişkin uluslararası toplumdan gelen tepkilere yanıt verdi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Araujo, dünyanın geri kalanının Brezilya hükümetinin çevre politikalarını çarpıttığını ve ülkesinin Amazonlardaki orman yangınlarıyla aktif olarak mücadele ettiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro arasındaki gerilime değinen Araujo, halkın Bolsonaro'yu bu konuda desteklediğini ve devlet başkanına kefil olduğunu dile getirdi.

Bolsonaro, G7 ülkelerinin yangınların söndürülmesi için yaptığı 20 milyon euroluk yardım teklifini reddettiklerini belirterek, Brezilya'nın egemenliğinin 'herhangi bir karşılığı olmadığını, 20 trilyon doların bile kabul edilemez' olduğunu söyledi. söylemişti.