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16:51 29 Ağustos 2019
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    Eski FARC lideri yeniden silahlanma çağrısı yaptı

    © AFP 2019 / -
    Güney Amerika
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    Kolombiya'da üç yıl önce hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) eski komutanı Ivan Marquez yeniden silahlanma çağrısı yaptı.

    FARC
    © AP Photo / Rodrigo Abd,File
    Kolombiya'da silah bırakmayan eski FARC militanlarından saldırı
    Askeri üniformalı ve silahlı göründüğü bir video paylaşan eski FARC komutanı Ivan Marquez, ‘silahlı mücadelenin yeni bir aşaması başladığını’ duyurdu.

    Yaklaşık yarım saat süren videoda yazılı bir açıklamayı okuyan Marquez, Kolombiya hükümeti barış anlaşmasına 'ihanet ettiği" için yeniden silahlanma çağrısı yaptığını söyledi.

    Ivan Duque’nin devlet başkanlığına gelmesinden sonraki döneme işaret eden Marquez, “İki yılda 500’den fazla toplum lideri öldürüldü ve 15 gerilla savaşçısı devletin kayıtsızlığı ve uyuşukluğu arasında öldü” dedi.

    'FARKLI TAKTİK' İZLEYECEKLER

    Marquez, yeni gerilla grubunun, örgütün eski ismi olan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri - Halk Ordusu (FARC-EP) adını alacağını ve farklı taktikler izleyeceğini açıkladı.

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    Bu yeni grubun sadece ‘saldırılara yanıt vereceğini’ belirten Marquez, fidye için insan kaçırmayacaklarını; bunun yerine diyalog arayacaklarını, yerel toprak sahipleri ve iş insanlarını ‘davaya katkı sunmaya’ ikna etmeye çalışacaklarını belirtti.

    İKİ KIDEMLİ ÜYE DAHA VARDI

    Marquez ve beraberindekilerin ‘Savaşma iradesi varsa kazanma umudu vardır’ yazılı bir pankartın önünde durması dikkat çekti.

    Jesús Santrich ile El Paisa olarak bilinen iki kıdemli eski FARC üyesi de Marquez’in yanında yer aldı. Video da, Santrich’in “Yaşasın FARC-EP” sloganıyla bitti.

    DÖRT YIL MÜZAKERE EDİLDİ

    FARC ile Kolombiya hükümeti dört yıl süren müzakerelerin ardından 2016’da barış anlaşması imzaladı.

    © REUTERS / LUISA GONZALEZ
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    O dönem örgütü iki numaralı lideri olan ve Ivan Marquez adını kullanan Luciano Marin Arango, FARC adına Kolombiya hükümetiyle barış müzakerelerini yürüten kişilerden biriydi.

    Anlaşma gereğince FARC siyasi bir partiye dönüştü, hatta parlamentoya girdi. Bu isimlerden biri olan Marquez, Temmuz 2018'de FARC'taki silah arkadaşlarından Jesus Santrich'in tutuklanmasını protesto ederek bu görevi reddetti. Marquez daha sonra ‘yeraltına çekildi’.

    Kolombiya’nın yeni Devlet Başkanı Ivan Duque, selefi Juan Manuel Santos'un imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.

    Videonun ardından “FARC geri mi dönüyor?” sorusu ortaya atılırken çoğu kişi örgüt içinde hâlâ aktif olan muhalif grupların bulunduğunu öne sürüyor.

    Etiketler:
    Ivan Marquez, Silah, barış anlaşması, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), Kolombiya
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