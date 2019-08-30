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    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque

    Kolombiya lideri Duque, eski FARC liderlerinin yeniden silahlanmasından Maduro'yu sorumlu tuttu

    © REUTERS / Caitlin Ochs
    Güney Amerika
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    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla suçladı.

    © AFP 2019 / -
    Eski FARC lideri yeniden silahlanma çağrısı yaptı
    Duque, Kolombiya'da 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski yöneticilerinin yeniden silahlanacaklarını açıklamasının ardından televizyon kanallarından yaptığı konuşmada, direnişçilerin yakalanması halinde 863 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Duque, bu kişilerin yakalanması için özel bir birim kurulması talimatı verdiğini söyledi.

    Maduro'nun isyancılara sığınacak yer sağladığını öne süren Duque, konuyla ilgili Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido ile konuştuğunu belirtti.

    Kolombiya'da 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski yöneticilerinden "Ivan Marquez" kod adlı Luciano Marin, yeniden silahlanacaklarını açıklamıştı.

    FARCK YARIM YÜZYILIN ARDINDAN SİLAH BIRAKMIŞTI

    FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono katılmıştı. 

    FARC yöneticisi Jesus Santrich
    © REUTERS / Jaime Saldarriaga
    FARC lideri Santrich'in Venezüella'ya kaçtığı iddia edildi
    Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

    Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

    YENİ DEVLET BAŞKANI BARIŞ ANLAŞMASININ BAZI HÜKÜMLERİNE KARŞI

    Kolombiya'da 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde merkez sağdaki Demokrat Partinin adayı Ivan Duque Marquez birinci çıkmıştı.

    Yeni seçilen Devlet Başkanı, selefi Juan Manuel Santos'un FARC ile ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.

    Duque Marquez, FARC liderlerinin hapse atılması ve Barış İçin Özel Adalet Yasası uyarınca kazandıkları haklardan mahrum bırakılmaları gerektiğini savunmuştu.

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