Yeniden silahlanma çağrısı yapan FARC'ın 4 eski üst yöneticisi hakkında tutuklama emri çıkarıldı

Mahkemeden yapılan açıklamada, videoda silahlı oldukları görülen Marquez ve yanında bulunan FARC'ın bazı üst yöneticilerinin, 2016 barış anlaşması çerçevesinde kendilerine tanınan imtiyazları kaybettiği bildirildi.
‘SİLAHLI MÜCADELEDE YENİ AŞAMA’
Marquez, hükümetin barış anlaşmasına ihanet ettiğini, bu nedenle yeniden silahlanma kararı aldıklarını belirtmişti.
Videoda, Marquez’in çevresinde Jesús Santrich ile El Paisa olarak bilinen iki kıdemli üye gibi eski FARC militanları yer alıyordu.
Bu yeni grubun farklı taktikler izleyeceğini, sadece ‘saldırılara yanıt vereceğini’ belirten Marquez, fidye için insan kaçırmayacaklarını; bunun yerine diyalog arayacaklarını, yerel toprak sahipleri ve iş insanlarını ‘davaya katkı sunmaya’ ikna etmeye çalışacaklarını belirtmişti.
YENİ BAŞKAN BAZI HÜKÜMLERE KARŞI
Yeni seçilen Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, selefi Juan Manuel Santos'un FARC ile Ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.
Duque Marquez, FARC liderlerinin hapse atılması ve Barış İçin Özel Adalet Yasası uyarınca kazandıkları haklardan mahrum bırakılmaları gerektiğini savunmuştu.
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