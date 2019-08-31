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    Eski FARC liderlerinin silahlanmasından Maduro'yu sorumlu tutan Kolombiya'ya Venezüella'dan yanıt: Tam bir yüzsüzlük

    © REUTERS / STRINGER
    Güney Amerika
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    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, Venezüellalı mevkidaşı Nicolas Maduro'yu isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla suçlamasını "tam bir yüzsüzlük ve değersiz bir şekilde yapılan olağan dışı bir durum" olarak niteledi.

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque
    © REUTERS / Caitlin Ochs
    Kolombiya lideri Duque, eski FARC liderlerinin yeniden silahlanmasından Maduro'yu sorumlu tuttu
    Dışişleri Bakanı Arreaza, düzenlediği basın toplantısında, hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamayı okudu. Arreaza, Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) bazı liderlerinin tekrar silahlanma kararından dolayı Venezüella hükümetinin oldukça endişeli olduğunu belirtti.

    Venezüella Devlet Başkanı Maduro da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolombiya halkının barışına katkıda bulunmak hususundaki kararlı isteğimizi yineliyoruz. Taraflar arasında tekrar görüşmelerin başlaması için gerekli tüm çabayı sarf edeceğiz." açıklamasında bulundu.

    Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Maduro'yu isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla suçlamıştı.

    POMPEO'DAN AÇIKLAMA

    Kendisini Venezüella geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirilen Lima Grubu toplantısında bir araya geldi.
    © REUTERS /
    ABD, Kolombiya'daki büyükelçiliği bünyesinde 'Venezüella Birimi' kurdu
    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, eski FARC lideri Ivan Marquez tarafından yapılan silahlanma çağrısına atıfta bulunarak "Bazı şahısların FARC'ın 2016 barış anlaşması kapsamındaki taahhütlerinden vazgeçme ve daha fazla terör ve şiddete katılma yönündeki çağrılarını şiddetle reddediyoruz" dedi. 

    FARC LİDERLERİNİN YENİDEN SİLAHLANMASI

    Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasında, örgütün başmüzakereciliğini yürüten Ivan Marquez, yayımladığı video ile örgütün tekrar silahlandığını ve "silahlı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini" duyurmuştu.

    Videoda, çevresinde eski FARC liderlerinin bulunduğu görülen Marquez, hükümetin barış anlaşmasına ihanet ettiğini, bu nedenle yeniden silahlanma kararı aldıklarını belirtmişti.

    Marquez, "Devlet en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi." diyerek, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını ifade etmişti.

    © AFP 2019 / -
    Eski FARC lideri yeniden silahlanma çağrısı yaptı

    Öte yandan, FARC'ın eski lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Derimci Gücünün (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono, eski liderlerin tekrar silahlanma kararına karşı çıkmış bu karara ilişkin, "Bu çok talihsiz bir haber. Bazı arkadaşlar barış yolunu izleme isteğini kaybetti ama biz bu yolda devam edeceğiz. Herkesin izleyeceği yol artık belirlenmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

    YARIM YÜZYILIN ARDINDAN SİLAH BIRAKMIŞTI

    FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.

    Ülkenin Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanındaki törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt lideri Rodrigo Londono katılmıştı. 

    Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı. 

    Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da, yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu. 

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    Etiketler:
    Jorge Arreaza, Ivan Duque, Nicolas Maduro, Venezüella, Kolombiya
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