Brezilya'da marketten çikolata çalan siyah çocuğa ırkçı saldırı: Güvenlik görevlileri çırılçıplak soyup kırbaçladılar

Brezilya'da siyah bir gence marketten çikolata çaldığı için çırılçıplak soyularak işkence yapılması ülke çapında tepkiye yol açtı. Yaşanan olayın 'Brezilya'nın kölelik dönemi zihniyetinden kaynaklandığını' düşünen hak savunucuları ise, ülkedeki yaygın ırkçılığın tartışılması gerektiğini savunuyor.

Brezilya Sao Paolo'daki Ricoy marketler zincirinin şubesinden çikolata çaldığı iddia edilen siyah bir çocuk, güvenlik görevlileri tarafından çırılçıplak soyuldu ve kırbaçlanarak işkenceye maruz bırakıldı.

Çocuğa yapılan işkence görüntülerinin kayda alınması ve internette yayılması sonucunda ise ülkedeki ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Dedektif Pedro Luis de Souza, söz konusu işkence görüntüleriyle ilgili olarak "Yüzyıllar öncesinden kalma bir sahne gibi. Savunmasız, evsiz bir siyah. Toplumun bir kurbanı" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin kendisine bir gazeteci tarafından gönderildiğini açıklayan de Souza, işkenceye uğrayan çocukla konuştuğunu ve kendisine işkence yapan iki güvenlik görevlisinin kimliğini tespit ettiğini söyledi.

De Souza, "Onu bağlamışlar ve tekrar yapmayacağına ilişkin söz verene kadar işkence yapmışlar" dedi.

'BİRİNE ANLATIRSAM BENİ ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan görüntülerde, çocuğun korkudan titrediği ve konuşacak durumda olmadığı görülüyor.

İsmi açıklanmayan çocuk, TV Globo'ya yaptığı açıklamada aynı güvenlik görevlileri tarafından üçüncü kez saldırıya uğradığını söyledi ve "Eğer birine anlatırsam beni öldüreceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

TORTURA | Adolescente é despido, amordaçado e chicoteado por furtar chocolate de supermercado na zona sul de SP. Seguranças da rede Ricoy são investigados por torturar rapaz https://t.co/eTVwFvL56u pic.twitter.com/PL1udjHrLe — Folha de S.Paulo (@folha) September 3, 2019

​'GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Ricoy marketleri ise, taşeron firma eliyle markette çalışan söz konusu güvenlik görevlilerinin işlerine son verildiğini belirtti. Açıklamada, "Genç kurbana nedensizce işkence yapıldığı için şok olduk. Gerekli tüm desteği vereceğiz" ifadelerine yer verildi.

Brezilya'daki 'Kölelik Gerçeği Komisyonu' başkanı siyah avukat Humberto Adami, bütün bu yaşananlar Brezilya'da siyahların gece gündüz kırbaçlandığı kölelik dönemiyle bağlantılı" dedi.

Ülkenin tanınan siyah yazar, felsefeci ve televizyon programcılarından olan Djamila Riberio ise, söz konusu videonun Brezilya'daki ırkçılığın kurumsal düzeyde var olduğunu gösterdiğini söyledi.

'SİYAH TOPLUM İÇİN ÇOK TEHLİKELİ BİR ÜLKE'

Riberio, "Brezilya hala kölelik zihniyetinde olan bir ülke. Bir koloni ülkesi. Brezilya'daki sömürgeciliği tartışmamız lazım. Brezilya, ülkedeki siyah toplum için son derece tehlikeli bir ülke" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da siyahlara yönelik yapılan ırkçı saldırılar ise ilk değil. 2017 yılının verilerine göre, ülkede cinayete kurban giden 65 bin kişinin yüzde 75'i siyah veya melez etnik gruplara mensup.