Venezüella'dan Bolton'a: Tarihsel gerçeklik savaş şeytanlarını yok etti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un dün akşam saatlerinde gelen istifa haberinin ardından Venezüella'dan açıklama geldi.

Venezüella Endüstri Bakanı Tarek El Aissami, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Tarihsel gerçeklik, savaş şeytanlarını yok etti" ifadelerini kullandı.

El señor @AmbJohnBolton es el que más ha MENTIDO y más daño le ha hecho a nuestro pueblo. La VERDAD HISTÓRICA VENCIÓ a los demonios de la guerra!! El FUTURO nos pertenece!! Nosotros VENCEREMOS!! pic.twitter.com/3uRLHEaHUW — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) September 10, 2019

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, "Geçmişte, ABD yönetimindeki değişikliklerin iyileşme getirmediğini birkaç kez gözlemledik. Davranışlar veya niyetler yerine eylemleri yargılıyoruz. İlerlemeyi gördüğümüzde, bir şeylerin değiştiğini söyleyebiliriz" yorumunu yapmıştı.