AB'den Venezüella'daki taraflara 'müzakerelere devam etme' çağrısı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, mayıs ayında Norveç'in arabuluculuğunda başlayan müzakerelerin kendisini umut verdiğini söyleyerek, taraflara müzakere masasına geri dönme çağrısı yaptı.
Latin Amerika turu kapsamında Meksika'yı ziyaret eden Mogherini, açıklamasında "Konuşmak her zaman savaşmaktan iyidir... Umarım bu yakında devam eder" dedi.
Mogherini, "Ülkenin ekonomik sıkıntılarını arttırmaya, bölünmeleri daha fazla şiddetlendirmeye kimsenin ilgisi olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Mogherini, yapılacak herhangi bir anlaşmanın uluslararası gözlemcilerin katılımıyla yeni bir devlet başkanlığı seçimlerini içermesi gerektiğini belirtti.
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