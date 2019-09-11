AB'den Venezüella'daki taraflara 'müzakerelere devam etme' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezüella hükümeti ve ABD destekli muhalefeti krizden bir çıkış yolu aramak için müzakere masasına geri dönmeye çağırdı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen ay ABD tarafından uygulanan yaptırımlara yanıt olarak Barbados'ta kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido liderliğindeki muhalefet süren müzakereleri askıya almıştı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, mayıs ayında Norveç'in arabuluculuğunda başlayan müzakerelerin kendisini umut verdiğini söyleyerek, taraflara müzakere masasına geri dönme çağrısı yaptı.

Latin Amerika turu kapsamında Meksika'yı ziyaret eden Mogherini, açıklamasında "Konuşmak her zaman savaşmaktan iyidir... Umarım bu yakında devam eder" dedi.

Mogherini, "Ülkenin ekonomik sıkıntılarını arttırmaya, bölünmeleri daha fazla şiddetlendirmeye kimsenin ilgisi olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mogherini, yapılacak herhangi bir anlaşmanın uluslararası gözlemcilerin katılımıyla yeni bir devlet başkanlığı seçimlerini içermesi gerektiğini belirtti.