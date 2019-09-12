Arjantin'de bakanlık önünde gecelemek isteyen göstericilere müdahale

Bakanlık önünde göstericilerin yolu kesme girişimi üzerine polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazı sıkarak müdahale etmesiyle birçok gösterici hafif yaralandı.
Arbede nedeniyle bir gösterici gözaltına alınırken 2 polis de yaralandı.
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle hükümeti suçlayan, iş ve sosyal yardım taleplerinde bulunan grubun bakanlık önünden ayrılmayacağı belirtiliyor.
Güney Amerika ülkesi Arjantin, yaklaşan seçimler öncesinde sık sık gösterilere sahne oluyor.
Çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri sabah saatlerinde de devlet başkanlığı binası Casa Rosada'nın önünde gösteri düzenlemişti.
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