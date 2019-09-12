Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo: Ülkemizi işgal etmek için Amazon yangınını kullanıyorlar

Brezilya hükümetini Amazonları yakmakla suçlamanın dünya çapında bir komplo olduğunu söyleyen Araujo, bu bahanenin uluslararası yaptırımlardan yabancı müdahalelere kadar her türlü eylemi haklı gösterebileceğini ifade etti.
Araujo, “Tabii ki gezegeni yok eden bir ülkeyle ilgili her şey önerilebilir. Savaş, ticari yaptırımlar gibi. Gerçek şu ki birçok kişi bu akıl yürütmenin tüm adımlarının yanlış olduğunu bilir" dedi.
‘KÜRESEL ISINMANIN NEDENLERİYLE İLGİLİ BİLİMSEL KANIT YOK’
‘DEMOKRATİK TARTIŞMAYI SONLANDIRMAK İSTİYORLAR’
Uluslararası toplumun Brezilya’yı işgal etmek için Amazon yangınını kullandığını söyleyen Araujo, “Demokratik tartışmayı sonlandırmak istiyorlar. Bir savaşın ahlak dışı karşılığı, temel özgürlüklere aykırı kamu politikaları ve kısıtlamalar getirmektir” dedi.
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