Maduro: BM Genel Kurulu toplantısı için New York'a gitmeyeceğim

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, bu ABD'nin New York kentine yapılması planlanan BM Genel Kurulu toplantısına katılmayacağını açıkladı.
© Flickr / Joseph Remedor
Maduro, yaptığı açıklamada toplantıya Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in katılacağını belirtti.
Venezüella Devlet Başkanı, geçen yıl yapılan toplantıya katılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla ağustos ayının başlarında yayımlanan kararnameyle Venezüella'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.
Maduro, bu gelişmenin ardından muhalefetle süren görüşmeleri askıya almıştı.
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