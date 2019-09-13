Twitter, Raul Castro'nun hesabını askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter, eski Küba Devlet Başkanı ve Küba Komünist Partisi lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve birçok Kübalı gazetecinin hesaplarını askıya aldı.

Twitter, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve kızının yanı sıra Haberleşme Bakanlığı'nın resmi hesabı, birçok Kübalı gazetecinin ve medya kuruluşunun hesabını askıya aldı.

Durante la intervención de @DiazCanelB en la Mesa Redonda, #Twitter suspendió las cuentas de los principales medios y operadores de información de #Cuba. En una evidente operación concertada se trató de limitar los pronunciamientos de los revolucionarios en favor de la verdad. pic.twitter.com/N1Dm8wtytW — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) September 12, 2019

Reuters haber ajansına konuşan bir Twitter sözcüsü, bu adıma çoklu hesaplar kullanarak açıklamaların yapay olarak fazla etkileşim almasının ve yayılmasının sağlanmasını gerekçe gösterdi.

Küba Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, geçmişte kapatılan ve sonra geri alınan kişisel hesapların da askıya alındığı belirtildi.

Twitter'ın bu hamlesi, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in, ABD ambargosunun neden olacağı enerji krizine ilişkin devlet televizyonunda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının hemen öncesinde geldi.

Diaz-Canel, açıklamasında "Burada yeni olan, Küba kurumlarının ve yurttaşlarının ifade özgürlüğünü sınırlamayı, devrimin liderlerini susturmayı amaçlayan ve açıkça planlanmış olan bu sibernetik savaş eyleminin büyük kapsamıdır" ifadelerini kullandı.