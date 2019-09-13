Guaido fotoğraf çekildiği yasa dışı örgüt liderlerini 'tanımadığını' savundu

Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, birlikte fotoğraf çektirdiği Kolombiyalı bir yasa dışı silahlı grubun liderlerini tanımadığını iddia etti.

Guaido, telefonla katıldığı Kolombiya'da yayın yapan Blu Radio'nun sabah programında, Kolombiya'daki 'Los Rastrojos' isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grubun 'El Brother' ve 'El Menor' lakabıyla tanınan iki lideriyle çıkan fotoğrafları hakkındaki soruları yanıtladı.

A right-wing paramilitary group, known as ‘#LosRastrojos’ played a key role in helping coordinate the entry of self-declared lawmaker #JuanGuaido into #Colombia on Feb. 23. https://t.co/GWMGbnIr6l — teleSUR English (@telesurenglish) September 13, 2019

Guaido, fotoğrafların 22 şubatta Kolombiya'nın Venezüella sınırındaki Cucuta kentinde düzenlenen 'insani yardım konserine' katılmak üzere sınırdan geçerken çekildiğini belirterek, fotoğraf çekildiği Los Rastrojos isimli yasa dışı grubun liderlerini tanımadığını ileri sürdü.

Ülke dışına çıkma yasağı olmasına rağmen Kolombiya sınırına geçmenin zor olduğunu belirten Guaido, "O gün yüzlerce fotoğraf çekildik. Benimle fotoğraf çekilmek isteyenin kim olduğunu bilmek ve bunu reddetmek de zordu" ifadelerini kullandı.

Guaido, fotoğraf çektirdiği örgüt liderlerinin hapiste olmasına sevindiğini ifade ederek, "Venezüella-Kolombiya sınırında bizim müttefikimiz, bölgede yasa dışı örgütlere karşı mücadele eden Kolombiya ordusudur" yorumunda bulundu.

© Flickr / Joseph Remedor Venezüella, Kolombiya sınırında askeri tatbikat başlattı

Guaido'nun örgüt liderleriyle fotoğraflarını ilk kez sosyal medyada yayımlayan Norte de Santander İlerleme Vakfı Başkanı Wilfredo Canizares ise Guaido'nun Los Rastrojos'un yardımıyla Kolombiya'ya geçtiğini belirtti.

Canizares, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkın bize anlattığı birçok şey var. Guaido, Cucuta'daki devlet yetkilileriyle sınırı geçtiği sırada Los Rastrojos örgütü üyeleri, bölge sakinlerini 24 saat evde kalmaya zorladı" ifadelerini kullandı.

Bölgeden birçok devlet başkanının ve ünlülerin katılımıyla gerçekleşen sözde insani yardım konserinin yapıldığı dönemde, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Kolombiya ile olan sınırını kapatmıştı.

O dönemde Guaido'nun öncülüğünde girişilen darbe girişimleri nedeniyle, muhalif lider hakkında halkın huzurunu bozduğu ve şiddet eylemlerine yol açtığı için aralarında yurt dışına çıkış yasağı da olan bir dizi kısıtlama getirilmiş ancak Guaido buna rağmen ülkeden çıkmıştı.

Guaido, konserde yaptığı konuşmada, sınırı geçmek için kendisine Kolombiya silahlı kuvvetlerinin yardım ettiğini söylemişti.

Bu arada, Kolombiya'nın Venezüella sınırında birçok paramiliter-uyuşturucu kaçakçısı gruplar, para karşılığında Venezüellalıların Kolombiya'ya girişini sağlıyor.