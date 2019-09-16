Guaido: Maduro ile Norveç'in arabuluculuğunda süren müzakereler sona erdi

Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ofisi, seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetiyle Norveç'in arabulucuğuyla süren görüşmelerin 'resmen sona erdiğini' açıkladı.

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin geçen ay ülkeye yeni yaptırımlar uygulamasıyla Barbados'ta muhalefet temsilcileriyle süren müzakerelerin askıya alındığını duyurmuştu.

Guaido'nun ofisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Nicolas Maduro'nun diktatörlük rejimi, müzakere sürecini uydurma bahanelerle terk etti" denildi.

Açıklamada, "Devam etmeyi reddettikleri 40 günden uzun bir süre sonra, Barbados mekanizmasının sona erdiğini tasdik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Mensaje del Gobierno Legítimo de Venezuela al pueblo, la Fuerza Armada Nacional y la comunidad internacional, tras el abandono de la negociación de parte de la dictadura. pic.twitter.com/pQJ2TQW34Q — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) September 15, 2019

Süreci kolaylaştırdığı için Norveç'e teşekkür eden ofis, atılacak bir sonraki adımı açıklamadı.

'Halk ve silahlı kuvvetlere' çağrı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha fazla bağlılık, güç, kararlılık, fedakarlık ve inanç gerektiren bu mücadelenin yeni bir aşamasına başlamak için hazırlanmalıyız."

Açıklamaya Venezüella ve Norveç'ten henüz bir yanıt gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla ağustos ayının başlarında yayımlanan kararnameyle Venezüella'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.