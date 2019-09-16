Guaido: Maduro ile Norveç'in arabuluculuğunda süren müzakereler sona erdi

Guaido'nun ofisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Nicolas Maduro'nun diktatörlük rejimi, müzakere sürecini uydurma bahanelerle terk etti" denildi.
Açıklamada, "Devam etmeyi reddettikleri 40 günden uzun bir süre sonra, Barbados mekanizmasının sona erdiğini tasdik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Mensaje del Gobierno Legítimo de Venezuela al pueblo, la Fuerza Armada Nacional y la comunidad internacional, tras el abandono de la negociación de parte de la dictadura. pic.twitter.com/pQJ2TQW34Q— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) September 15, 2019
Süreci kolaylaştırdığı için Norveç'e teşekkür eden ofis, atılacak bir sonraki adımı açıklamadı.
'Halk ve silahlı kuvvetlere' çağrı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Açıklamaya Venezüella ve Norveç'ten henüz bir yanıt gelmedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla ağustos ayının başlarında yayımlanan kararnameyle Venezüella'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.
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