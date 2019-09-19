Venezüella'dan ABD'ye diplomatik ilişkileri yeniden başlatma çağrısı

ABD'nin bu yılın başında Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasının ardından Venezüella ile diplomatik ilişkileri askıya alınmıştı.

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, başkent Caracas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetiyle diplomatik bağlarını ve diyaloğunu yeniden tesis etmesinin mantıklı bir eylem olacağını belirtti.

Maduro'yu devirmeyi başaramayan Washington'un izleyeceği 'tek bir yolun' kaldığını söyleyen Rodriguez, bunun da müzakere ve diplomatik iletişim olduğunu dile getirdi.

Rodriguez ayrıca, pazartesi günü hükümet ve Guaido'nun koalisyonu dışındaki muhalif partilerle Venezüella krizini çözmeyi amaçlayan siyasi değişikliklere ilişkin müzakerelerin başlatılması yönünde yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Anlaşma, 55 sosyalist vekilin, muhalefetin domine ettiği Ulusal Meclis'e geri dönmesini ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını ön görüyor. Anlaşmanın katılımcıları arasında eski devlet başkanı adayı Javier Bertucci de yer alıyor.