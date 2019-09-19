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10:46 19 Eylül 2019
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    Venezuela'da bir muhalif parti daha hükümetle yapılan anlaşmaya katıldı: Oturup konuşmaktan başka çaremiz yok

    © Flickr / Joseph Remedor
    Güney Amerika
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    Venezüella'da hükümet ile bazı muhalifler arasında önceki gün varılan anlaşmaya bir muhalif parti daha dahil oldu.

    © Flickr / Joseph Remedor
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    Venezüella basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalif Ulusal Mecliste (AN) sandalyeye sahip olanların da aralarında bulunduğu bazı partiler arasında yapılan anlaşmaya bir diğer muhalif parti Değişim için Umut da katıldı.

    Parti Başkanı Javier Bertucci, başkent Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı Sarayı Casa Amarilla'da yapılan ve Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın da hazır bulunduğu törenle anlaşmayı imzaladı.

    Javier, törende yaptığı konuşmada, "Ülkeye çok hassas bir dönemden geçtiğimizi açıklamamız gerekiyor. Oturup konuşmaktan başka çaremiz yok. Krize bir çare bulmak zorundayız" ifadesini kullandı.

    Değişim için Umut Partisinin AN'de sandalyesi bulunmuyor.

    Venezüella'da hükümet, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden ABD destekli AN Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflerle görüşmelerin kesilmesinin ardından önceki gün 6 muhalif parti ile anlaşmaya varmış ve taraflar arasında sürekli bir diyalog masası oluşturulması kararı alınmıştı.

    BARBADOS'TAKİ GÖRÜŞMELER

    Venezüella'da Maduro hükümeti ile Guaido'nun liderliğindeki muhalefet, ülkede uzun zamandır hakim olan siyasi krize çıkış aramak için geçen mayısta Norveç'in ara buluculuğunda Barbados'ta görüşmelere başlamıştı.

    © Flickr / Joseph Remedor
    Venezüella'da hükümet ve bazı muhalif gruplar arasında anlaşma
    Ağustosun başlarında, ABD'nin Venezüella'ya karşı uyguladığı ve ülkenin ABD'deki tüm varlıklarının dondurulmasını içeren yaptırımı Guaido'nun desteklemesinin ardından, Maduro hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacağını açıklamıştı.

    Aynı ayın sonlarında ise hükümet ile muhalefet arasında görüşmelerin başlaması için yeniden temas kurulsa da medyada, 'Guaido'ya yakın kişilerin, Venezüella'nın hak iddia ettiği Guayana topraklarındaki Esequibo bölgesinden, İngiltere'den siyasi destek almak karşılığında vazgeçmesine' yönelik haberler çıkmıştı.

    Bunun üzerine Maduro hükümeti, muhalefet Esequibo meselesinde duruşunu değiştirmediği müddetçe görüşmelere katılmayacağını duyurmuştu.

    Etiketler:
    Hükümet, anlaşma, muhalefet, Nicolas Maduro, Venezüella
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