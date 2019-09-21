Twitter, Ekvador Devlet Başkanı Moreno karşıtı bin 19 hesabı sildi

Ülke İttifakı Hareketi'ne (Alianza PAİS) bağlı hesapların, Devlet Başkanı Moreno'nun yönetimi hakkında eleştiri içeren yayınlar yaptığı kaydedildi.
Bu hamlenin, sosyal medyanın nasıl manipüle edilebileceğini gözler önüne serdiği belirtildi.
İki yıl önce iktidara gelen Leni Moreno, Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yerini almıştı.
.@Twitter: we removed a network of 1019 accounts in #Ecuador tied to the PAIS Alliance. The network was primarily engaged in spreading content about President @Lenin Moreno’s administration.@usuariosdigital @revistaPlanV @shababaty https://t.co/X0LXj92lAs— mediamonitorwd (@mediamonitorwd) September 20, 2019
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