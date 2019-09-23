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11:57 23 Eylül 2019
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    Polis şiddeti: Brezilya'da 8 yaşındaki kızın ölümü protestolara neden oldu

    © REUTERS / PILAR OLIVARES
    Güney Amerika
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    Brezilya’da 8 yaşındaki bir kızın polis operasyonu sırasında sırtından vurularak öldürüldüğü iddiası protestolara neden oldu.

    A candle is reflected off framed photos of 3-year-old Myca Ulpina at her wake in Rodriguez, Rizal province, Philippines July 5, 2019. Ulpina was shot during what police said was a sting operation intended to arrest her father, who they said was armed and had used the child as a human shield. REUTERS/Eloisa Lopez
    © REUTERS / ELOISA LOPEZ
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    Rio de Janeiro kentinde Alemao olarak bilinen gecekondu bölgesinde yaşayan 8 yaşındaki Agatha Vitoria Sales Felix’in Cuma günü polis tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Annesiyle bir minibüste eve dönmekte olan Agatha’nın sırtına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Polis, motosikletli bir şahsı kovaladığını ve çete üyelerinin saldırısında karşılık verdiğini açıkladı. Ancak bölge sakinleri herhangi bir silahlı çatışma yaşanmadığını, polisin motosikletteki iki kişiyi hedef alarak silahını ateşlediğini kurşunlarınsa Agatha’ya isabet ettiğini söyledi.

    Agatha’nın amcası Elias yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Polis, motordaki adama durmasını söyledi. O durmadı ve gitti, silahsızdı. Polis ateş açtı. Çatışma yoktu, tek ateş polisin silahından geldi” dedi.

    YÜZLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak ölüm haberi geniş çaplı protestolara neden oldu.

    © AP Photo / Eraldo Peres
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    Yüzlerce Brezilyalı ‘Favelalardaki yaşamlar önemlidir’, ‘Bizi artık öldürmeyin’ yazılı pankartlarla polisi ve yetkilileri protesto etti. Agatha’nın cenaze töreninde de devam eden protestolarda adalet talep edildi. Favela gazetesi olan Voz das Comunidades de bir eylem organize etti.

    ‘TEK GÜNAHI YOKSUL OLMAK’

    Rio Barosu’nun Başkanı Luciano Bandeira da yaşananlara tepki gösterdi. Bandeira, “Bu, hayatındaki tek günahı yoksul olmak olan küçük bir kızın ölümü. Eyaletin güvenlik politikası neden yok etmek üzerine kurulu? Pişmanlık yok, hatayı kabul etmek yok ya da başka ölümlerin önüne geçmek için politikayı gözden geçirmek de yok” dedi.

    ‘BU SOYKIRIM’

    Polis şiddetini belgeleyen ‘Complexo do Alemão’s Papo Reto’ adlı kolektiften Thaina de Medeiros ise, “Bu soykırım politikasının bir parçası, siyah insanlara yönelik bir soykırım” yorumunu yaptı.

    © REUTERS / PILAR OLIVARES
    Polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren 8 yaşındaki Agatha Vitoria Sales Felix'in ailesi

    8 AYDA 1249 KİŞİ ÖLDÜ

    Rio’da ocak ile ağustos ayları arasında 1249 kişi polis operasyonları sonucu yaşamını yitirdi. Agatha Felix de bu yıl polisin neden olduğu şiddet sonucu öldürülen beşinci küçük çocuk olarak kayıtlara geçti.

    Tabanca
    CC0
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    Bu yıl başında göreve gelen Rio eyaletinin Valisi Wilson Witzel’in katı tutumunun bunda etkili olduğu belirtiliyor. Witzel, şiddete şiddetle karşılık vereceklerini söylüyor. Gecekondu mahallerinin uyuşturucu merkezi olduğunu savunan yetkililer, yaşanan ölümleri de ‘ödenmesi gereken bir bedel’ olarak görüyor.

    Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da şüphelilere karşı güç kullanımını destekliyor. Bolsonaro, ‘en iyi suçlu ölü suçludur’ yaklaşımıyla biliniyor.

    ‘Suçluları’ öldüren güvenlik güçlerine ve sivillere yargı muafiyeti getiren yasa tasarısı nedeniyle çok eleştirilen Bolsonaro bunu şu sözlerle savunmuştu; “Bu sayede suçlular sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecek, olması gereken bu”.

    Etiketler:
    Agatha Vitoria Sales Felix, Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, Şiddet, Polis, Brezilya
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