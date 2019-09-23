Guaido, BM Genel Kurulu toplantısına kendi heyetini yolluyor

Venezüella'da kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, BM Genel Kurulu toplantısına katılmaları için New York’a kendi temsilcilerini göndereceğini belirtti.

Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gelecek hafta 74. BM Genel Kurulu Toplantısında hükümetimizi ve tüm Venezüellalıları temsil edecek heyeti oluşturduk” dedi.

Guaido’nun dışişleri temsilcisi olarak atadığı JulioBorges’in başkanlık edeceği heyete, ABD’deki elçisi Carlos Vecchio ve insani yardım temsilcisi Miguel Pizarro girdiği ifade edildi. Muhalif lider ayrıca Pizzaro’yu, BM’deki temsilcisi olarak atadığını da bildirdi.

Pueblo de Venezuela:

Como anunciamos en días anteriores, hemos conformado una delegación que representará la próxima semana a nuestro Gobierno y a todos los venezolanos ante la 74º Asamblea General de las Naciones Unidas. — Juan Guaidó (@jguaido) September 22, 2019

​Guaido, kendisinin New York’a gidip gitmeyeceğini yazmadı.

Daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Guaido ile görüşmeyi planlamadığını açıklamıştı.