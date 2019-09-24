Venezüella Dışişleri Bakanı: Muhalefet ile yeni müzakere turu başladı

Arreaza, yaptığı açıklamada "Ulusal Yuvarlak Masa, birkaç gün içinde Venezüella'da barış ve birlikte yaşamaya yönelik spesifik ve kısmi anlaşmalar oluşturması gereken sekiz temel teknik tabloyu kurarak ilerleme kaydetmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez ise panellere, seçimler ve orantılı temsil, toprak bütünlüğü, ABD yaptırımlarının olumsuz etkileri altında üretim, sosyal hizmetler konularındaki inisiyatifler için 20 gün verileceği bilgisini verdi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicoals Maduro, bu gelişmenin ardından muhalefetle Barbados'ta Norveç'in arabuluculuğunda süren görüşmeleri askıya almıştı.
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