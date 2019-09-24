Venezüella Dışişleri Bakanı: Muhalefet ile yeni müzakere turu başladı

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezüellalı yetkililer ve muhalif siyasetçilerin ulusal uzlaşı için yeni bir müzakere turu başlattıklarını ve ayrıntılı tartışmalar için ayrı paneller oluşturmaya karar verdiklerini söyledi.

Venezüella Dışişleri Bakanı Arreaza, muhalefet ile yeni bir müzakere sürecinin başladığını bildirdi.

Arreaza, yaptığı açıklamada "Ulusal Yuvarlak Masa, birkaç gün içinde Venezüella'da barış ve birlikte yaşamaya yönelik spesifik ve kısmi anlaşmalar oluşturması gereken sekiz temel teknik tabloyu kurarak ilerleme kaydetmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez ise panellere, seçimler ve orantılı temsil, toprak bütünlüğü, ABD yaptırımlarının olumsuz etkileri altında üretim, sosyal hizmetler konularındaki inisiyatifler için 20 gün verileceği bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla ağustos ayının başlarında yayımlanan kararnameyle Venezüella'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.

Venezüella Devlet Başkanı Nicoals Maduro, bu gelişmenin ardından muhalefetle Barbados'ta Norveç'in arabuluculuğunda süren görüşmeleri askıya almıştı.