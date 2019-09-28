Maduro: Venezüella'ya yeni Rus askeri uzmanlar geldi

Geçen hafta Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Nicolas Maduro, yeni Rus askeri uzmanların göreve başlayacağını ifade etti.

Maduro, "Devlet Başkanı Putin, Venezüella ve barış için tüm siyasi, askeri ve diplomatik desteği sunacağını teyit etmişti. Bu destek, birkaç gün önce geldi. Askeri-Teknik Destek Komisyonu personelini taşıyan iki uçak Venezüella'ya indi. Sene başında gelenler gitti ve yeni ekip ülkemize ulaştı" dedi.

Putin, Maduro'yla Kremlin'de yaptığı görüşme sırasında Moskova'nın Venezüella Devlet Başkanlığı makamı da dahil Venezüella'daki tüm meşru hükümet organlarını ve Maduro'nun muhalif güçlerle diyaloğunu desteklediğini vurgulamıştı.