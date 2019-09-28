Tutuklu eski Brezilya Devlet Başkanı Lula için talep: Sadece geceleri cezaevinde kalsın

Brezilya Federal Savcılığı, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın tutukluluk rejiminin değiştirilmesi için başvuruda bulundu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Federal Savcılık, Lula da Silva'nın tutukluluk rejiminin ceza süresi tamamlanıncaya kadar 'yarı açık rejim' şeklinde değiştirilmesi için başvuruda bulundu" dendi.

Yarı açık tutukluluk rejimi, suçlunun yalnızca gece saatlerinde cezaevinde kalmasını öngörüyor.

Nisan 2018'den bu yana tutuklu bulunan ve ülkenin 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığını yapan Luiz Inacio Lula da Silva, "pasif yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya indirilmişti.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, haziran ayında 2'ye karşı 3 ret oyuyla eski devlet başkanının tahliye talebini kabul etmemişti.